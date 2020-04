Online museumweek trekt 120.000 kijkers

Den Haag

De Nationale Museumweek, die dit jaar vanwege het coronavirus voor het eerst volledig digitaal was, heeft 120.000 bezoekers getrokken. Liefhebbers konden onder andere virtuele rondleidingen doen en online workshops volgen. De organisatie zegt 'heel gelukkig' te zijn met de animo. 'De creatieve sector heeft laten zien waar hij goed in is: op een moment dat door alle verschrikkelijke zaken veel tot stilstand komt, bewijzen musea hun kracht door direct met een creatieve oplossing te komen', zegt Mirjam Moll, directeur van de Museumvereniging, die het evenement organiseerde. De onlinemuseumweek eindigde zondag. <