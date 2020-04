Podcastserie over zelfdoding in de prijzen

Hilversum

Verstrikt, een podcastserie over zelfdoding van Omroep Gelderland, heeft dit jaar de Gouden NL Award in de wacht gesleept. Die prijs gaat elk jaar naar de beste categorie-overstijgende productie van een regionale publieke omroep. In Verstrikt staan suïcidale gedachten en het taboe eromheen centraal. De podcastserie is gemaakt door Maarten Dallinga, die eerder de journalistieke prijs De Tegel won. 'Een precair onderwerp uitmuntend behandeld', aldus juryvoorzitter Rein Tolsma. 'De maker toont kennis en zelfinzicht, betrokkenheid en voorzichtigheid. Deze serie is technisch vlekkeloos, integer, meeslepend, deskundig en persoonlijk.' Verstrikt won ook de prijs voor beste radioprogramma. Ook in de prijzen viel onder meer RTV Noord. <