Fotoverslag: De Elfstedentochtroute in coronatijd

Fotograaf Anjo de Haan reed op woensdag 25 maart 2020 de Elfstedentocht. Niet op de schaats maar in de auto. Hij wilde in deze coronatijd de stilte van de straat en het landschap vastleggen nu Nederland is stilgevallen als gevolg van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Hij startte om 5.30 uur in Leeuwarden, en fotografeerde in alle Friese stadjes op de exacte doorkomsttijd van de kopgroep van de laatstgehouden elfstedentocht uit 1997 de straat langs de route.