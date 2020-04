Touw als vochtig toiletpapier in Oudewater

In welk museum zijn we vandaag?

In Het Touwmuseum in de stad Oudewater. Niet voor niets is juist hier een museum gewijd aan touw en hennep, de grondstof van touw. De touwindustrie en de vezelhennepteelt gaan terug tot in de middeleeuwen. De kleine boeren rond Oudewater verbouwden vezelhennep, een soort waar je overigens niet high van wordt. De touwslagers maakten er touw van. In de tijd van de VOC zorgde de verkoop van tou..

