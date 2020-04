De Tweede Wereldoorlog in kaarten en grafieken

Een nadeel van veel boeken over de Tweede Wereldoorlog is, dat er geen kaarten in staan, of dat de kaarten zo weinig informatie geven. Dat is slecht voor het historisch inzicht. Het is goed te weten dat er in mei 1940 bij de Grebbelinie zwaar gevochten is, maar die kennis is van weinig nut voor wie niet weet waar de Grebbelinie lag. Lag Woudenberg ten westen van de linie of ten oosten ervan? No..

Het beantwoorden van zulke vragen is eenvoudiger geworden dankzij de Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog, een uitgave van Noordhoff Atlasproducties en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De atlas laat zien dat er aan het thema van de ‘burgemeester in oorlogstijd’ interessante geografische kanten zitten. Een kaartje met alle 1054 gemeenten van Nederland toont verschillende tinten bruin:..

