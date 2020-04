Het verhaal van Arjan van Essen: ‘Dubbelleven in driedelig pak’

Het casino beheerste het leven van Arjan van Essen. 'Het goed herinneren en beschrijven van de emoties uit die periode was moeilijk: ik had mijn gevoel uitgeschakeld.'

Arjan van Essen debuteert vandaag met de autobiografische roman Parre. De hoofdpersoon, een Veluwse boerenzoon, raakt gokverslaafd.

‘Sinds ik begon met schrijven, gaat er geen volle maan meer voorbij zonder dat ik het opmerk. Het boek bracht me in gedachten terug bij mijn jeugd, en hoe verbonden ik was met de natuur. Ik had weinig band met de mensen om me heen, dus zocht ik het buiten. Bomen waren bijzonder voor me en ik communiceerde met een uil alsof het de normaalste zaak van de wereld was.’ Tijdens een jarenlange gok..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .