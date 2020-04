Joods meisje in WO II op Instagram

Wat als een tienermeisje in de Tweede Wereldoorlog sociale media had gehad? Met die insteek heeft de Evangelische Omroep de online tienerserie 'Oorlog-stories' gemaakt.

Hoofdpersoon in de online serie is Esther, gespeeld door Claudia Kanne. Zij post vanaf dinsdag 14 april dagelijks op Zapp Instagram-stories en maakt voor het YouTube-kanaal van Zapp elke ..

Over welke morele ijkpunten hebt u het dan?

‘Over buitensluiten en discrimineren op grond van zaken waar mensen niets aan kunnen doen. En over vooroordelen hebben over mensen die je niet kent. Over het kwaad, waar dat uiteindelijk toe kan leiden. Om elkaar te begrijpen, is het belangrijk om je in een ander te verplaatsen. Deze online tienerserie laat zien dat vrijheid niet vanzelfsprekend en het koesteren waard is. Juist het contra..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .