Het voorjaar is een drukke tijd voor musici en zangers. De een verdient een groot gedeelte van zijn jaarlijkse inkomsten met de Matthäus of Johannes Passion. De ander zou net in het voorjaar een theatertour starten. Niet alleen zangers en musici zitten zonder werk, ook veel technici lopen inkomsten mis. De muzikale sector werd als eerste getroffen door het coronavirus en zal waarschijnlijk de langste adem moeten hebben. Vijf musici over hun werk en leven sinds de uitbraak van het coronavirus.