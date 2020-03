Museumdirecteur geschokt door diefstal Van Gogh

Algemeen directeur van het Groninger Museum Andreas Blühm is 'zeer geschokt' door de diefstal van een doek van Vincent van Gogh uit museum Singer Laren. Het schilderij 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' uit 1884 was een bruikleen van het museum in Groningen. Het gestolen werk is het enige schilderij van Van Gogh in de collectie van het Groninger Museum. 'Wij als musea zijn eigenlijk niet de eigenaren, dat zijn we allen', zei Blühm tijdens een persconferentie die vanwege het coronavirus online werd gehouden.

2013-10-17 00:00:00 epa08332144 A handout file photo dated 17 October 2013 made available by the Groninger Museum shows the painting "Spring Garden", the rectory garden in Nuenen in the spring by the painter Vincent van Gogh in Groningen, Netherlands. Van Gogh's work was stolen from the Singer Laren museum on 30 March 2020. The painting was on loan from the Groninger Museum. EPA/HANDOUT / Marten de Leeuw HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES/NO ARCHIVES (beeld EPA)