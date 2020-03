Schrijfster Carl Friedman (67) overleden

Schrijfster en columnist Carl Friedman is overleden, meldt uitgeverij Van Oorschot. Ze stierf vrijdag in Amsterdam, 67 jaar oud. Ze publiceerde onder meer in 1993 de roman Twee koffers vol, die vijf jaar later door Jeroen Krabbé werd verfilmd onder de titel Left Luggage.

Friedman werd op 29 april 1952 als Carolina Klop geboren in een katholiek gezin in Eindhoven. Ze debuteerde in 1991 met de novelle Tralievader. Dat, samen met Twee koffers vol, zouden haar beroemdste boeken blijven. Daarnaast schreef ze columns in Trouw en Vrij Nederland. In 1996 verscheen haar derde boek, De gr..

In 2005 kwam Carl Friedman in opspraak. Ze gebruikte in haar werk autobiografische elementen, waaronder een vader met een kampverleden. Onder meer vanwege haar auteursnaam werd algemeen aangenomen dat ze joods was, maar dat was ze niet. Toch heeft ze die veronderstelling nooit ontkend, en dat is haar zwaar aangerekend. Friedman reageerde echter nooit op deze verwijten. <

