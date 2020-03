Kunstkijken: Het minst slechte werk van Bernini

(beeld nd)

Gian Lorenzo Bernini, De extase van de heilige Theresia van Ávila, 1647-1652, marmer, 350 cm hoog, Santa Maria della Vittoria, Rome (beeld nd)

– op het eerste gezicht –

Wees nou eerlijk: dit ziet er nogal bedreigend uit. Een weerloze vrouw die met een pijl wordt aangevallen door een glimlachende engel. Daar móét een verhaal achter zitten, anders valt het niet te begrijpen. Je kunt je natuurlijk alvast vergapen aan de wervelende plooien van het kleed van de vrouw, of de manier waarop het geheel in de lucht lijkt te hangen, terwijl het uit massief marmer is g..

