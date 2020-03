Peter Koelewijn krijgt prijs voor zijn oeuvre

Hilversum

De zanger Peter Koelewijn is maandag bij de uitreiking van de Buma Awards geëerd voor zijn gehele oeuvre. In Studio 21 in Hilversum kreeg de 79-jarige zanger, vooral bekend van de klassieker 'Kom van dat dak af', een Lifetime Achievement Award. Behalve als artiest is Koelewijn ook al jarenlang actief als tekstschrijver en producent. Dj Ben

Liebrand werd onderscheiden met een Gouden Harp en Pepijn Lanen met de Lennaert Nijgh Prijs. Andere winnaars zijn Aart Strootman, die de Classical Award kreeg, en Bart

Westerlaken. Hij ontving de Buma Award Filmmuziek voor zijn werk aan Penoza: The Final Chapter. <