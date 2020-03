Date je me als ik moslim word?

Ayisha is moslima. Tommie (op de achtergrond) is verliefd op haar. (beeld Sanne Peper)

Arnhem

Tommie is verliefd op Ayisha. Hij wil graag met haar op date, maar Ayisha durft hem niet aan haar moeder voor te stellen omdat hij ‘bier drinkt en ongelovig’ is.

'Ik was benieuwd wat ik uit geloof zou kunnen halen bij bijvoorbeeld tegenslagen.'

Tommy en Ayisha zijn twee van de drie personages in het theaterstuk GOD?, een jongerenvoorstelling over geloof en religie. Vrijdag was de première in het Arentheem College in Arnhem.

