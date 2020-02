Geraakt door Bach, maar hoe?

De Johannes-Passion is geen opera, waarin rollen worden gespeeld, maar liturgie. Musicus en theoloog Ad de Keyzer schreef er een boek over. ‘Ik wil je helpen te begrijpen wat je hebt gehoord. Want zoals Cruijff al zei: je gaat het pas zien als je het doorhebt.’

Sopraan Estefanía Perdomo tijdens een uitvoering van Bachs Johannes-Passion in Den Haag. ‘Dit is geen opera waarin rollen worden gespeeld, maar liturgie. Er zijn er geen toeschouwers.' (beeld Maurice Haak)

De lijdenstijd is aangebroken en dus klinken binnenkort op veel plekken weer Bachs passies. Over de Matthäus schreef Ad de Keyzer al eens een boek. Hij is verbonden aan het Titus Brandsma Instituut, dat onderzoek doet naar christelijke mystiek. Deze week kwam hij, met co-auteur Paul Verheijen, met een boek over de Johannes: Bachs onvoltooide passie.

Welke heeft uw voorkeur: de Matthäus- of de Johannes-Passion?

