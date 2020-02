Wie maar ogen heeft, kan wonderen zien

De geboorte van grote religies ging gepaard met wonderverhalen. Ook nu nog zeggen heel veel mensen een wonder te hebben meegemaakt. En in Museum Catharijneconvent is te zien dat wonderverhalen ook prachtige kunst hebben opgeleverd.

Christina de Wonderbare (ca. 1150-1224), een katholieke heilige, stierf toen ze begin dertig was voor de eerste keer. Op het punt begraven te gaan worden, ging ze opeens rechtop in de kist zitten, om vervolgens naar de nok van de kerk te vliegen. Pas op het bevel van de priester kwam ze weer naar beneden. Christina vertelde dat engelen haar de hel en het vagevuur hadden laten zien, en haar verv..

Er valt nog veel meer wonderlijks over deze Christina te vertellen – ze draagt haar naam met eer – maar voor nu volstaat de opmerking dat ze in het Utrechtse Museum Catharijneconvent hangt, waar sinds vandaag de tentoonstelling Allemaal wonderen is te zien. Het schilderij, waarop Christina fladderend is afgebeeld, hangt normaliter in het gewelf van de Onze-Lieve-Vrouwekerk ..

