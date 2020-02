Naar aanleiding van Utrecht en de Joden. Een wandeling door de eeuwen, Joost van der Lijn, ISBN: 9789082381900 Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in steden en in dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen. Vandaag de stad Utrecht en de Joden, een wandeling door de eeuwen.

Waar lopen we vandaag?

In de binnenstad van Utrecht met in de hand het boekje Utrecht en de Joden. Een wandeling door de eeuwen dat in 2015 verscheen, geschreven door Joost van der Lijn. Het staat al een tijd bij ons in de boekenkast en beschrijft een wandeling van vijf kilometer door de stad Utrecht langs dertien p..

Is de wandeling aangegeven?

Nee, ik wandelde met het boekje van Van der Lijn in de hand. Dat is te bestellen onder ISBN: 9789082381900.

