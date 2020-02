Jaap, Liesje en Ischa in 1945. Het is de enige foto waar Ischa samen met zijn vader en moeder op staat. (beeld uit boek van Evelien Gans, Jaap en Ischa Meijer 1902-1956)

Ischa en Jaap

Ischa Meijer, de naam stond twee weken geleden weer in alle kranten, 25 jaar na zijn dood. Ischa (zijn voornaam was voldoende) was een befaamd en berucht interviewer. Annie Schmidt bleef hem de baas in hun televisiegesprek, maar bij menige gesprekspartner vond Ischa gemakkelijk zwakke plekken om daar onbarmhartig de dolk van zijn vragen in te drijven.

Ischa schreef over de breuk met zijn ouders, Jaap en Liesje Meijer. Beide partijen leefden verwrongen door een concentratiekampsyndroom. Jaap en Liesje zaten met baby Ischa (hun oudste) in Bergen-Belsen. Ischa viel op de grond. Een Duitse soldaat zou zijn laars erop stampen, moeder graaide hem onder die aanstormende spijkerzool vandaan. Ze werden bevrijd, maar raakten nooit bevrijd. Jaap en Lie..

