Christelijke boekhandels verdwijnen uit het straatbeeld. ‘We moeten niet gaan hopen op de gunfactor’

Boekhandel Riemer in Groningen. (beeld nd)

De cijfers spreken boekdelen. Bij de Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en muziekvak (BCB) zijn 155 christelijke boekhandels aangesloten; in totaal zijn het er zo’n 180.

Vorig jaar sloten zeven christelijke boekhandels hun deuren. Dit jaar, en wij zijn nog maar net onderweg, ook alweer vier.

Onderzoek van het grootste marktonderzoeksbureau van Nederland, GfK, laat zien dat de omzetcijfers ieder jaar in de min zitten. In 2018 waren de cijfers voor christelijke boekhandels nog vergelijkbaar met die van de algemene markt, zo’n 3 procent in de min. Maar afgelopen jaar scoorde de christelijke markt -5,7 procent, tegenover -2 in de algemene markt.

