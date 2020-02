Normandië door het oog van de impressionisten

Het meer dat Claude Monet zo vaak schilderde in zijn tuin in Giverny. (beeld )

Daar waar de vrijheidsstrijders vanaf de kust steeds dieper landinwaarts trokken, gold voor de impressionistische kunstenaars in de tweede helft van de negentiende eeuw precies het tegenovergestelde: ze verlieten het bedompte Parijs om aan de kust inspiratie te vinden. Ze keerden zich tegen de classicistische schilderkunst, waarin het (vaak verzonnen) verleden centraal stond. Een niets verhu..

Eén van de belangrijkste impressionisten is Claude Monet (1840-1926). Hij liet op 43-jarige leeftijd een huis bouwen in Giverny, zo’n zeventig kilometer ten westen van Parijs. Een handige zet, want de kust is vanaf die plaats wat minder ver. Giverny heeft krap vijfhonderd inwoners, maar trekt dagelijks een veelvoud aan bezoekers. Wat het Van Gogh-museum voor fans van Vincent van Gogh is, dat..

