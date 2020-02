Buste van pleisterwerk en schoensmeer in Kunsthal Kade in Amersfoort

Made in the USA van Dáreece Walker uit 2016. Met zijn grote zwart-witte werken wil hij statements maken. (beeld )

Omgeven door kleurrijke vlinders rennen twee zwarte silhouetten weg van een veld dat rijp lijkt voor de oogst. Het is een van de werken van Kerry James Marshall dat te zien is op de tentoonstelling Tell me your story in Kunsthal Kade in Amersfoort. Het schilderij vertelt meer dan het verhaal van de verbanning van Adam en Eva uit het paradijs. Het is ook een aanklacht tegen de kunstgeschieden..

Marshall’s aanklacht bestaat uit een reeks schilderijen die hij net na de eeuwwisseling maakte. Als basis gebruikt hij steeds een bekend werk uit de kunstgeschiedenis. In het geval van Adam en Eva liet hij zich inspireren door het fresco van Italiaanse kunstenaar Masaccio (1401-1428).

