Naakt is, zelfs in de kunst, niet meer gewoon

Naakt staat ter discussie, zelfs in de kunst. Het Van Gogh Museum worstelde met de vraag of ze een pasteltekening van Edgar Degas moesten aanschaffen. Terecht, vindt cultuurfilosoof Léon Hanssen. ‘We moeten hier onze bedenkingen bij hebben.’

Amsterdam

Emilie Gordenker, kersverse directeur van het Van Gogh Museum, heeft het geweten. Ze vertelde dat er intern discussie was geweest over de aanschaf van de naakttekening van de schilder Edgar Degas (1834-1917). Niet omdat het zes miljoen kostte, niet om de vraag of het wel kunst was, maar om de vraag of vrouwelijke naakten wel in een museum kunnen. Van Gogh-conservator Fl..

Toch niet. Deze maand weerde de Stadsschouwburg in Utrecht een naaktfoto van een tentoonstelling omdat mensen zich eraan ergerden. Afgelopen maand schrapte de beroemde universiteit van Yale de ‘moeder aller kunstcolleges’, omdat de Westerse kunstgeschiedenis t..

