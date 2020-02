Coronavirus snel in museum Boerhaave

Rijksmuseum Boerhaave in Leiden opent medio april de tentoonstelling Besmet!, over de uitbraken van besmettelijke ziekten en hoe die het leven kunnen ontwrichten. 'Natuurlijk gaat de tentoonstelling ook in op de recente uitbraak van het coronavirus en sluit ze aan bij de maatschappelijke discussie over de vaccinatiegraad', aldus het museum.