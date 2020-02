De wandeling: Het gaat tegen de Renderklippen op

Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in steden en in dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen. Vandaag: natuurgebied Renderklippen bij Epe.

Waar lopen we vandaag?

Het had niet veel gescheeld of natuurgebied Renderklippen - in de noordoostpunt van de Veluwe - was er niet meer geweest. In 1935 wilde het rijk een nieuwe snelweg Apeldoorn-Zwolle aanleggen, gewoon in een rechte lijn dwars door de natuur bij Heerde en Epe. Plaatselijke notabelen kwamen in het geweer. Jonkheer Henri Sandberg van huize W..

Uiteindelijk - pas ruim veertig jaar later - werd de loop van de huidige A50 een paar kilometer naar het oosten verlegd. Het natuurgebied kon dus blijven. Het is eigendom van de gemeenten Epe en Heerde. De lokale afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) heeft er twee ‘natuurpaden’ uitgezet. Ze zijn 5,5 en 4,6 kilometer lang en eventueel aan elkaar te knopen..

