George Steiner (1929-2020): bewonderde en bekritiseerde allesweter

De Frans-Amerikaanse schrijver en intellectueel George Steiner is maandag op 90-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Cambridge in Engeland.

Steiner doceerde als (gast)hoogleraar aan tal van universiteiten, schreef artikelen en kritieken voor media als The Economist en The New Yorker en publiceerde meer dan twintig boeken, waaronder veelal bundels met essays en literatuurkritieken. In Nederland werd Steiner bekend door de rol die hij speelde in de VPRO-series van Wim Kayzer met schrijvers en denkers: Na..

Steiner sprak vier talen vloeiend en schreef over heel uiteenlopende onderwerpen. Zijn expertise was de taal- en literatuurwetenschap, maar Steiner schreef ook geregeld over kunst, religie en Europa. Cultuurcriticus Lee Siegel stelde in 2009 in The New York Times dat Steiner in één alinea van Pythagoras via Aristoteles en Dante naar Nietzsche en Tolstoj kon gaan - en dat gegeven zor..

