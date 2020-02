Amsterdam

De jaarlijkse J.M.A. Biesheuvelprijs voor verhalen wordt dit keer niet toegekend. De jury heeft geen keuze kunnen maken uit de ingezonden bundels. Sinds 2015 worden het korte verhaal en de schrijver Maarten Biesheuvel geëerd met de prijs voor de beste in het Nederlandse taalgebied verschenen verhalenbundel. Het aantal verhalenbundels was in 2019 uitzonderlijk laag. 'Wij betreuren de gang van zaken zeer', aldus de initiatiefnemers. <