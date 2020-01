Christopher Tolkien (95) overleden

Christopher Tolkien is overleden. De zoon van J.R.R. Tolkien, die na de dood van zijn vader zich over de In de Ban van de Ring-reeks ontfermde, werd 95 jaar.

Een Duitse juwelier maakte de 'echte' In de Ban van de Ring-ring die in de films te zien is. (epa / Uwe Zucchi)