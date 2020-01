Heidense sporen in de Lage Landen

Als kind kom je er al mee in aanraking, klauterend op een hunebed in Drenthe, poserend voor een familiefoto boven op die enorme zwerfkeien, of een grafheuvel in een beekdal beklimmend: het geheimzinnige verleden van ver vóór je er zelf was. Een onbegrijpelijk verleden, dat tegelijk zo tastbaar is als een reusachtige zwerfkei. De diepe tijd, de voortijd, waarin landschap en natuur, bijzondere..

offerplekken, paalcirkels

Ooit woonden er in wat nu Nederland is, mensen die niet alleen dieren en kostbare voorwerpen offerden, door ze bijvoorbeeld in het moeras te gooien, maar ook mensen offerden. De mens was totaal afhankelijk van de natuur, geen wonder dat mensen hun toevlucht namen tot magische handelingen om d..

