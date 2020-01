Bijzondere volksmuziek door celliste Ketevan Roinishvili

Volksmuziek is een bijzonder genre in de muziek. Veel van deze muziek is gemaakt om op te dansen, of om kinderen in slaap te wiegen. Niet voor niets heet deze cd Nana, het Georgische woord voor wiegelied of slaaplied. Een woord dat in ..

+ verrassende volksmuziek

+ mooie bewerkingen

+ uitstekend uitgevoerd en opgenomen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .