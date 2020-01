Meesterverteller ‘Meneer Aart’ overleden

Programmamaker en acteur Aart Staartjes is zondag op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Staartjes was vrijdag bij een auto-ongeluk in Leeuwarden zwaar gewond geraakt.

Staartjes werd vooral bekend als de wat bozige man ‘Meneer Aart’ uit het kinderprogramma ‘Sesamstraat’. Maar hij was niet alleen acteur van dit programma, lange tijd was hij er de eindredacteur van. Daarnaast bedacht hij meer programma’s voor kinderen, zoals de ‘Stratenmakeropzeeshow’ (1972), de ‘Film van Ome Willem’ (een programma voor de allerkleins..

Aart Staartjes werd in 1938 in Nieuwendam (Amsterdam-Noord) geboren. Na zijn opleiding aan de toneelschool vervulde hij diverse rollen zowel op toneel als in tv-programma’s. Van 1967 tot in de jaren zeventig werkte hij mee aan het eerste oecumenische kinderprogramma, ‘Woord voor Woord’, waarin hij op teksten van Karel Eykman Bijbelverhalen vertelde. D..

