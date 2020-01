De wandeling: Het buiten van de stad Utrecht

Waar lopen we vandaag? Door het bos rond de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen vlak buiten de stad Utrecht, ook wel ‘Het buiten van Utrecht’ genoemd. Dit is de plek waar dolgedraaide stedelingen tot rust proberen te komen; waar ze in contact willen komen met de natuur en met zichzelf. Als je de auto of fiets parkeert tegenover zwembad De Krommerijn, op de Weg naar Rhijnauwen, en je loopt die af, richting de Vossegatsedijk (staat goed aangegeven), kun je het stadse langzaam van je schouders laten glijden. In de zomer doen de stedelingen dat massaal; dan is het in het bos en op de grasvelden langs de Kromme Rijn bijna net zo druk als in de stad. Maar vandaag is het mistig, koud en rustig. Ik moet nog onder de A27 door. Dat kan via een lange, dompige tunnel waar het aan weerszijden vol hangt met spinnenwebben. De verlichting schijnt erop, waardoor je dikke spinnen in de dichte webben ziet deinen. Een beeld dat terug kan komen in een nachtmerrie. Maar ben je de tunnel door en volg je in stevig tempo de Kromme Rijn, dan verdampen de autogassen en autogeluiden. De mist hangt laag. Al snel zie ik niets meer van de stad en zijn zelfs de wetenschapstorens van de Uithof uit beeld. Ik neem het eerste bospad naar rechts. De weilanden aan linker- en rechterzijde van het pad worden omzoomd door knotwilgen. Her en der staan ze morsig alleen, midden in het veld.