Naar het ziekenhuis in ruil voor drank en benzine

Hoe was het om kind of verliefde puber te zijn tijdens de bezetting? In Museum van de Vrouw vertellen Limburgers hun persoonlijke verhalen.

Margriet Cellissen voelt nog altijd het verdriet van de oorlog. ‘Ik huil in stilte.’ Ze vertelt haar verhaal in een filmpje dat te zien is op de tentoonstelling Stille Kracht. De oorlog in de men s in Museum van de Vrouw in Echt. Margriet woonde met ..

Op de expositie is een schuilkelder gemaakt. Hij bevindt zich achter een zwaar gordijn. Bezoekers worden gewaarschuwd door middel van een tekst op een bord: ‘De schuilkelder kan angst bij u oproepen’. Op het bord staan traumatische verhalen. Jan Dekker vertelt hoe hij met zijn vriendjes op een plein speelde toen er Engelse bommenwerpers verschenen. De jongens schuilden in de pastorie, maar k..

