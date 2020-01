Eigentijdse barbie is een volgzaam type

Armel Rood verzamelde allerlei barbies die te zien zijn in Vianen.

Vianen

De eerste barbie droeg een zwart-witgestreept badpak. Ze was zeventien en model. Inmiddels heeft de plastic pop uit de Verenigde Staten tachtig beroepen gehad. Het jongste model van fabrikant Mattel is een zwarte vrouw die rechter is.

Wie barbie volgt - bijvoorbeeld op de tentoonstelling Plastic fantastic! 60 jaar Barbie in het Stedelijk Museum Vianen - ontdekt wat de kijk op de vrouw was en hoe zij zich kleedde.

De eerste barbies leken op Elizabeth Taylor en Marilyn Monroe. Ze liepen op hoge hakken, hadden rondingen en een wespentaille en accentueerden hun ogen met eyeliner tot zogenoemde 'cat eyes'. Barbie ontstond zestig jaar geleden in de Verenigde Staten. Maar ze is gebaseerd op de Duitse Lilli. Elliot Handler, oprichter van speelgoedimperium Mattel, had de wulpse Lilli meegenomen van een zakenreis uit Duitsland. Pin-up Lilli, hoofdpersoon in een stripverhaal in de Bild Zeitung, werd gekocht door mannen en aan de achteruitkijkspiegel in de auto gehangen.

Het verhaal gaat dat de vrouw van Handler, Ruth, wel wat in de pop zag. Hun dochter Barbara speelde met papieren poppen waarvan ze de papieren kleding kon wisselen. Barbie is vernoemd naar Barbara. Ken, de vriend van barbie die later volgde, werd vernoemd naar Barbara's broer Kenneth.

verzamelen

Toen barbie al dertig was, begon Armel Rood de poppen te verzamelen. Als jongste in een groot gezin miste ze de barbies van haar zussen nadat die het ouderlijk huis hadden verlaten. Ze ging op zoek naar oude exemplaren, accessoires en reclamemateriaal op rommelmarkten, beurzen en Marktplaats. Ze heeft inmiddels een aantal honderd poppen uit de jaren 1959 tot 1979. Op de tentoonstelling vertelt ze haar verhaal in een korte documentaire die continu vertoond wordt. Rood legt uit dat de eerste barbies helemaal niet gekenmerkt werden door de roze kleur van nu. 'De dozen en letters waren meer oranje. De oude poppen hebben veel rustiger kleuren. Ik hou zelf helemaal niet van roze.' Rood is niet gefascineerd door de pop, maar 'door het verhaal eromheen'. Barbie volgt de geschiedenis. Toen Jackie Kennedy een mode-icoon werd, ging barbie strakke mantelpakjes dragen. Na de eerste maanlanding werd de pop astronaut. Rood vindt het fascinerend, maar je kunt het ook verkooptechnisch sterk noemen. Mattel volgt de maatschappelijke ontwikkelingen, maar loopt nooit voorop en kan daarom nooit de plank misslaan. De vorm van de pop, kleinere borsten en minder smalle taille, verandert pas als de maatschappij daarom vraagt. De barbie met Afrikaanse roots doet pas in 1980 haar intrede. En de slogan 'Wij meisjes kunnen alles, toch, Barbie?' wordt gebruikt in 1984 als het voor veel westerse meisjes al vanzelfsprekend is een opleiding te volgen. Bij oudere bezoekers roept de tentoonstelling nostalgische gevoelens op, blijkt uit het gastenboek. Roy en Inge vinden het een 'mooi tijdsbeeld', maar Levi mist 'de auto's'. En Fenna (12) vindt 'het superleuk te zien hoe de barbie vroeger was enzo'.

Plastic fantastic! 60 jaar Barbie. t/m 1 juni 2020. Stedelijk Museum Vianen. Open: di-za 10.00-17.30 en zo 12.00-16.00 stedelijkmuseumvianen.nl