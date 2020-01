Soms kan de herinnering met je op de loop gaan. Dat gebeurde toen ik in de vorige Taaltekens schreef dat in Groningen een mug een vlieg heet en een vlieg een mug. De helft van die bewering klopt: in het hoge Noorden heet een vlieg inderdaad een mug. Maar het omgekeerde is niet waar. 'Ze zeggen neefie tegen een mug', schrijft lezeres Emmy Bredemeijer-Cnossen. En ze voegt eraan toe: 'Als je de hele nacht rondgespookt hebt vanwege dat hinderlijke zoemen, constateer je de volgende nacht: "Ik zit onder de neefiebulten".

Een aardige aanvulling gaf de Friestalige lezer G. Rosier. In Leeuwarden heetten de dieren net zo als in Groningen, maar in het Fries buiten de hoofdstad is het mig voor vlieg en neefkes voor muggen.

Dat sommige vanuit het Standaardnederlands merkwaardige woorden soms ver van elkaar voorkomen, blijkt uit een ingezonden brief in Onze Taal van november. Een Vlaamse lezer reageert daar op een stukje uit het artikel dat ik als basis voor mijn Taaltekens gebruikte. Daarin stond dat in de Hoeksche Waard een mug onder meer meezek wordt genoemd. Jan Schreel is afkomstig uit Oostende, en weet dat een mug daar meezje wordt genoemd. Een muggensteek heet een meezjebeete en daartegen kun je je beschermen met een meezjenet.

Schreel vermoedt geen connecties tussen Oostende en de Hoeksche Waard, maar dat is maar de vraag. Het woord meezek voor mug (of een variant daarop) komt in veel meer Hollandse en Gelderse dialecten voor. Zo is meuzik in Hardinxveld-Giessendam een scheldwoord en bijnaam voor de inwoners van Werkendam, heet een mug in Ridderkerk en Nieuw-Lekkerland meezik en in het Gelderse Aalst meusek,

Maar ook in Vlaanderen zijn er varianten op meezje te vinden. Zoals meuzje (Kortemark en Roeselare), meuzie (Oudenaarde) en meus (Lennik). Zelfs in Vlaams-Brabant komen varianten voor, zoals meuze in Herne.

Boeiend dat zo'n dialectwoord dus veel breder verspreid is dan je eerst zou denken.