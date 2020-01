Omstreden tunnel wint prijs

Bezoekers wandelen op de oude pelgrimsweg, in een tunnel onder een Palestijnse wijk in Jeruzalem. ( beeld EPA / Tsafrir Abayov)

Het project is zowel politiek als wetenschappelijk omstreden.

Washington

Het gaat om een straat uit de eerste eeuw na Christus, diep onder de grond, die naar de Tempelberg loopt. Het eerste deel ervan is al in 2004 ontdekt, maar momenteel wordt het in een speciaal gemaakte tunnel verder opgegraven. Afgelopen zomer werd een eerste deel van de tunnel officieel geopend. De archeologen proberen de pelgrimsweg zo op te graven, aldus BAS, ‘dat joodse en christelijke pelgrims vandaag dezelfde weg kunnen bewandelen die joodse en christelijke pelgrims in de eerste eeuw gelopen hebben’.

Het project is echter zeer omstreden. Niet alleen, zoals BAR er eerlijk bij vertelt, onder Palestijnen. De tunnel loopt onder de huizen van Palestijnen door, die claimen dat hun huizen erdoor beschadigd raken.

Maar ook onder archeologen is verdeeldheid. Er zijn er die het miljoenenverslindende project niet alleen waanzin vinden, maar ook wetenschappelijk onverantwoord: je hoort bij een opgraving langzaam en zorgvuldig van de bovenste, meest recente bodemlagen naar beneden te graven, steeds verder de geschiedenis in. De tunnel richt zich op één, oudere periode, en neemt het risico alle bovenliggende archeologische resten te vernietigen. Er zijn echter ook archeologen die het project roemen als een grote technologische vernieuwing van de archeologie.

Op nummer twee in de verkiezing van het belangrijkste bijbels-archeologische project zette BAS de identificatie door archeoloog Israël Finkelstein van de bijbelse plaats Emmaüs, de eerste plaats buiten Jeruzalem die Jezus na zijn opstanding bezocht. Er waren meer plaatsen die claimden het historische Emmaüs te zijn, maar Finkelstein maakte aannemelijk dat het huidige Kirjat Yearim aanspraak op die titel kan maken.

Dat deed hij door bronnen uit de Makkabeeëntijd (de eeuwen voor Christus’ geboorte) te leggen naast een fort uit die tijd dat hij in opgroef in Kirjat Yearim, ten westen van Jeruzalem. Het enige fort dat in die bronnen genoemd wordt ten westen van Jeruzalem wordt Emmaüs genoemd.

De nummers drie tot en met vijf in de top tien van bijbels-archeologische vondsten zijn allemaal zegelstempels of bullae. De belangrijkste hiervan is het zegel van ‘Natan-Melech, dienaar van de koning’. Archeologen ontdekten het in een gebouw in Jeruzalem dat vermoedelijk verwoest is bij de vernietiging van Jeruzalem door de Babyloniërs in 586 voor Christus. In de Bijbel wordt in 2 Koningen 23 vers 11 Netanmelech beschreven als een hoveling, een eunuch, aan het hof van koning Josia. De BAS wordt altijd extra warm als vondsten de bijbelse weergave van de geschiedenis lijken te bevestigen.

Edom en de Filistijnen

Opmerkelijk is daarom dat de identificatie van het rijk van Edom, zoals beschreven in de Bijbel, nogal laag in de BAS-lijst staat. Archeologen hebben altijd gedacht dat Edom een projectie was van bijbelschrijvers: het bestond eeuwen later, toen de Bijbel werd opgeschreven, wel, maar in de tijd die de bijbelverhalen beschreven nog niet. Een Amerikaans-Israëlisch team ontdekte via een ingewikkelde analyse van de koperproductie dat Edom wel degelijk ook in de elfde eeuw voor Christus al bestond.

De laatste plaats in de BAS-top tien van 2019 is voor de ontdekking dat de Filistijnen Europese immigranten waren, waarschijnlijk uit Kreta, zoals ook in de Bijbel in Jeremia 47 vers 4 en Amos 9 vers 7 staat beschreven. Ook die conclusie is politiek gevoelig, omdat een deel van de Palestijnen rechten claimt met de opvatting dat zij de autochtone bevolking van het land zijn. <