Spaarpot met gouden munten gevonden in Yavneh

De muntschat werd gevonden op de derde en vierde dag van Chanoeka, het Joodse lichtjesfeest, waarop mensen elkaar traditioneel cadeautjes geven. ‘Deze vondst voelt als een Chanoeka-cadeautje voor ons’, zegt Robert Kool, muntenspecialist van de Israëlische archeologische dienst IAA in de krant Haaretz. Hij moest de archeologen die hem de munten kwamen tonen wel teleurstellen: de vondst werd gedaan in een laag grond uit de tijd van de Omayyaden, maar de munten zijn niet zó oud: ze dateren uit de negende eeuw.

Haroen ar-Rashid was een legendarische kalief, die werd geboren in 766 na Christus, en regeerde van 786 tot 809. Een tijdgenoot van Karel de Grote dus. Zijn naam kun je vertalen als Aäron de Rechtvaardige, of Aäron de Rijke. Onder zijn bewind bloeiden de kunsten en de wetenschappen. Later werd hij de legendarische hoofdpersoon van de verhalen van Duizend-en-één nacht.



Een gouden munt is van kalief Haroen al-Rashid, de sprookjeskalief van Duizend en één nacht - Liat Nadav-Ziv / Israel Antiquities Authority

De archeologen vermoeden dat de aardewerken pot het spaarvarken was van een pottenbakker. In Tell Yavneh zijn opmerkelijk veel pottenbakkersovens gevonden, daterend uit de zevende tot negende eeuw. De grootschalige opgravingen in Tell Yavneh hebben al meer spectaculaire vondsten opgeleverd. Op de plek waar een nieuwbouwwijk moet verrijzen, werd recent een complete wijngaard ontdekt uit de Perzische tijd (vijfde, vierde eeuw voor Christus).

Yavneh, aan de zuidelijke kust in Israel, is altijd een belangrijke stad geweest, maar ze heeft ook een belangrijke religieuze rol gespeeld. De stad is de bakermat van het rabbijnse jodendom. Toen de Romeinen de Tweede Tempel hadden verwoest, in 70 na Christus, werd in deze stad het Sanhedrin opnieuw geïnstalleerd. In deze stad werd ook het centrale gebed in de synagogediensten, de Amidah, op schrift gesteld. Ook het opstellen van de Rabbijnse wetsregels (halacha) begon in Yavneh.