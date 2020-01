Wat foto’s ons kunnen vertellen

Ben Krewinkel maakte het project Books of the Liberation Struggle. (nd)

In welk museum zijn we vandaag?

In FOTODOK, een museum voor documentaire fotografie in Utrecht. Het museum is letterlijk een verborgen pareltje, want vanaf de Lange Nieuwstraat in het centrum van de stad moet je een hofje in, vlak bij de Dom, om het museum te zien. Het is gehuisvest in een oud schoolgebouw. Waar veel musea tegenwoordig op zichzelf al esthetische wonderen zijn, wordt hier snel duidelijk dat de ruimtes functioneel zijn en dat het om de inhoud gaat. Dit is een schoolgebouw gebleven en dat zorgt ervoor dat niets je aandacht afleidt van wat hier aan de muren hangt. FOTODOK organiseert fototentoonstellingen, lezingen, debat en educatie rond maatschappelijke onderwerpen. FOTODOK wil verhalen vertellen met fotografie, staat op de website te lezen. ‘In tijden waarin nieuwsberichten steeds korter worden en sneller hun nieuwswaarde verliezen, waarin dagelijks duizenden beelden en een onophoudelijke stroom informatie aan ons voorbij trekken, biedt FOTODOK achtergrondverhalen voor verdieping, soms zelfs bezinning en, hopelijk, een beter begrip van de wereld waarin we leven.’

Wat is er te zien?

Tot 23 februari de tentoonstelling Joint Memory: Photograhic Fragments, over collectieve herinneringen aan historische gebeurtenissen. Hoe worden die gevormd? En wat is de rol van fotografie daarbij? De expositie gaat niet alleen over historische gebeurtenissen als de beroemde foto van het napalmmeisje, maar ook over familiegeschiedenissen en hoe bijvoorbeeld een familiealbum daarin een plaats heeft. Van de fotografe Ana Paula Estrada is een deel van het kunstwerk Memorandum te zien. Ze werkte als vrijwilliger in een verzorgingstehuis in Brisbane en keek samen met bewoners naar familiefoto’s. Er kwamen herinneringen boven. Die van James Hopkins Jeffrey en Delma Patricia Stocks zijn in FOTODOK te zien. Onder een reeks portretten van James hangen familiefoto’s van plaatsen, maar ook een trouwfoto. Als een familie naar die foto’s kijkt, dan wordt er een geheugencollectief gevormd: een familie of kleine groep mensen die dezelfde verhalen en visuele herinneringen deelt. Maar er ontstaan ook legendes, wil Estrada duidelijk maken: een geromantiseerd verhaal dat de kijker misschien geruststelt en een zo positief mogelijk beeld op het verleden neer wil zetten. Zo van: ‘kijk toch eens hoe goed we het hadden.’

Stefanos Tsivopoulos verzamelde 900 foto’s uit publieke en private archieven, persbureaus en kranten in Griekenland. Ze komen uit de jaren 1963 tot 2002 en gaan over belangrijke politieke gebeurtenissen die in die periode plaatsvonden, ook in Europees en wereldverband. Zoals de Koude Oorlog en de Trumandoctrine. De foto’s liggen op tafels die in een cirkel staan. Bezoekers worden uitgenodigd na te denken over de beelden en ze betekenis te geven. In zo’n gesprek kun je er als bezoeker achter komen hoe beelden werken. Hoe verbindt dit fotografisch verhaal zich met jouw verhaal, met wat je weet of dacht te weten?

Wat valt tegen?

Eigenlijk valt er niets tegen. Maar bezoekers moeten zich wel realiseren dat dit een tentoonstelling is die iets van je vraagt. Het is een gelaagde tentoonstelling, vertelt een medewerker van het museum. Er valt veel te ontdekken als je aan de slag gaat met wat je wordt aangereikt. Niet voor niets kun je de fotobijschriften meenemen: je kunt ze afscheuren als van een scheurkalender. Dat is erg zinvol, want de teksten zijn goed geschreven en geven inzichtelijke informatie bij de kunstwerken.

Hoe is de museumshop en smaakt de koffie een beetje?

In FOTODOK is geen koffie te koop. Leuk is wel dat er maaltijden worden georganiseerd waar fotografen of deskundigen aanwezig zijn die met je in gesprek gaan over de kunstwerken. Er wordt gekookt door SYR, een Syrisch restaurant. ■

FOTODOK is geopend op woensdag t/m zondag 12.00 – 17.00 uur. Adres: Lange Nieuwstraat 7 in Utrecht. fotodok.org