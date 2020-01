Spelende kinderen

Overal ter wereld spelen kinderen, of ze nou in een vredig dorpje wonen of in een vluchtelingenkamp. De Belgisch-Mexicaanse kunstenaar Francis Alÿs zoekt ze op en legt hun spel vast.

Francis Alÿs (België, 1959), werd opgeleid als architect, maar na zijn verhuizing naar Mexico-Stad in 1986 ging hij zich richten op beeldende kunst. In de stad maakte hij wandelingen en raakte geïnteresseerd in beelden van het dagelijks leven. Op allerlei manieren ging hij dat vastleggen. Hij maakt video’s, hij fotografeert, tekent, schildert, maar maakt ook sculpturen. Hij sleepte bijvoorbeeld een ijzeren, magnetisch geladen speelgoedhond door de straten waarmee hij allerlei soorten metaal van de straat bijeen raapte, en hij wandelde met een lekkend blik groene verf langs de Green Line, die in 1948 de grens vormde tussen Israël en Jordanië. Maar altijd heeft Alÿs oog voor kinderspelen die over de hele wereld worden gespeeld. Sinds 1999 maakt hij films van hun spel. De serie heet Children’s Games en is tot 8 maart te zien in Filmmuseum Eye in Amsterdam. Alÿs maakte inmiddels achttien werken. In ReelUnreel (2011) tikken Afghaanse kinderen met hun hand twee filmspoelen door Kabul; de voorste spoel ontrolt een film, de tweede rolt de film weer op. In andere films wordt een flesje gebruikt als voetbal in een steil oplopende straat in MexicoStad. Je ziet ook kinderen in Venezuela die op niet zachtzinnig wijze met krekels spelen en kinderen in Afghanistan die vliegeren. In Tanger ketsen ze met platte stenen op de zee.

