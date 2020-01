Cultuurnieuws

Bevrijding in Groningen Vanaf 14 maart is in het Groninger Museum de expositie En tóch staat de Martini – 75 jaar bevrijding in Groningen te zien. Er werden veel Joodse Groningers weggevoerd en vermoord in de oorlog. Verzetsstrijders werden gemarteld, gevangengenomen en gefusilleerd, er vielen bommen op de stad en er heerste enorme schaarste. De Canadese overmacht had drie dagen van bittere gevechten nodig om de Duitsers te verslaan. Artilleriebeschietingen en grote branden resulteerden in een deels verwoeste Grote Markt en vernielde straten en huizen. Maar Groningen was daarna vrij. En tóch staat de Martini - 75 jaar bevrijding in Groningen geeft aandacht aan de oorlog, maar vooral aan de moeizame bevrijding.

Amsterdamse vondelingen

Rond 1800 werden in Amsterdam jaarlijks honderden kinderen te vondeling gelegd. Zij werden opgenomen in het Aalmoezeniersweeshuis. Bij de baby’s lag vaak een persoonlijk briefje van de moeder. Deze hartenkreten geven een beeld van het vaak intense verdriet van de moeders. Het Stadsarchief wijdt vanaf 26 maart een tentoonstelling aan dit onderwerp.

Beckand eert Beethoven

Na een serie programma’s in de voetsporen van Bach, gaat Tijl Beckand zich in 2020 wijden aan Beethoven. In dat jaar is het 250 jaar geleden dat Beethoven werd geboren. Beckand gaat nu op vergelijkbare manier een zesdelige serie over deze grote componist maken. Hoogtepunt wordt een optreden van Beckand als dirigent van Beethovens Negende Symfonie. Dat gebeurt in het Scheveningse Kurhaus. Hij noemt zichzelf de eerste dirigent die dit grote werk uit zijn hoofd gaat dirigeren, ‘ik kan namelijk geen noten lezen’. Om zich in het stuk te bekwamen, is Beckand van plan in New York langs te gaan bij topdirigent Jaap van Zweden.

