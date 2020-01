Taaltekens: verdwijn- of wiswoorden

Wat is een klimaatschieter, een dertiendag, of een sprookspreker?

Het zijn woorden die vroeger in onze taal voorkwamen, maar nu niet meer gebruikt worden. Verdwijnwoorden, wiswoorden dus.

Van tijd tot tijd zijn er mensen die zulke woorden verzamelen en er over schrijven. Dat gebeurt nu in het boek Klimaatschieter, dwangzoen en kastelen in Spanje. Woorden die we wisten (Dirk Geirnaert en Roland de Bonth, met medewerking van Katrien Depuydt. Uitg. Instituut voor de Nederlandse Taal/Scriptum, Schiedam 2019. 144 blz. € 12,50).

Woorden als klimaatschieter en dwangzoen doen modern aan, maar betekenen wat anders dan misschien wordt gedacht. Zo heeft een klimaatschieter niets met de huidige klimaatcrisis te maken. Het iemand die in zijn luie stoel naar boven zit te turen. Het is een term die vooral populair werd in het vroeger Nederlands-Indië. Het schieten is waarschijnlijk afkomstig van de uitdrukkingen ‘de sterren schieten’ of ‘de zon schieten’. Dat is met zo nauwkeurig mogelijk de stand van de sterren of de zon bepalen. Zo zit de klimaatschieter ook naar boven te kijken naar de lucht, de wolken, zonder dat het hem om nauwkeurigheid gaat.

En een dwangzoen past al helemaal niet in de #MeToo-discussie. Zoen is hier afgeleid van v erzoening. Het is een middeleeuwse uitdrukking, die betekent dat twee strijdende partijen van hogerhand gedwongen werden tot een goede regeling. Daarvoor werd ook wel het woord moetsoene gebruikt, door de schrijvers van dit boek niet correct gemoderniseerd tot moedzoen.

Zo staat het boek vol met dit soort woorden. Interessant is dat diverse oude woorden verdwenen zijn door de Bijbelvertaling van Luther. Die werd ook in Nederland gelezen en leidde ertoe dat diverse germanismen de oude Nederlandse woorden verdrongen. Een voorbeeld is voorhuid, de huid rond het begin van de penis. In de Delftsche Bijbel (1477) werd dit voorsloof genoemd, in de Liesveldtbijbel van 1526 ontdeed David tweehonderd Filistijnse mannen van hun voorvellekens, terwijl de Liesveldtbijbel van 1532 voor het eerst sprak van voorhuyt.

Nog een verdwenen woord uit de kerkelijke traditie is dertiendag. Een oude benaming voor het feest van Driekoningen op 6 januari, dertien dagen na Kerst.

Zo staat dit boek vol met oude woorden en uitdrukkingen, die ons nu niets meer zeggen, of een andere betekenis hebben gekregen.

neefjes

Soms kan de herinnering met je op de loop gaan. Dat gebeurde toen ik in de vorige Taaltekens schreef dat in Groningen een mug een vlieg heet en een vlieg een mug. De helft van die bewering klopt: in het hoge Noorden heet een vlieg inderdaad een mug. Maar het omgekeerde is niet waar. ‘Ze zeggen neefie tegen een mug’, schrijft lezeres Emmy Bredemeijer-Cnossen. En ze voegt eraan toe: ‘Als je de hele nacht rondgespookt hebt vanwege dat hinderlijke zoemen, constateer je de volgende nacht: “Ik zit onder de neefiebulten“.

Een aardige aanvulling gaf de Friestalige lezer G. Rosier. In Leeuwarden heetten de dieren net zo als in Groningen, maar in het Fries buiten de hoofdstad is het mig voor vlieg en neefkes voor muggen.

Nu we het toch over muggen hebben, Jan Schreel, een in Nederland wonende Belg, is het opgevallen dat het woord meezje, mug in het dialect van Oostende, sterk lijkt op meezek uit de Hoeksche Waard. Hij schrijft dit in een ingezonden in het novembernummer van Onze Taal, als reactie op het artikel dat ik als basis voor mijn Taaltekens gebruikte.

Het is inderdaad merkwaardig dat deze twee woorden niet alleen op deze twee plaatsen voorkomen. In veel meer Hollandse en Gelderse dialecten is meezek, of een variant daarvan, te vinden. Zoals meuzik in Hardinxveld - tevens daar de bijnaam van de inwoners van Werkendam - meezik in Ridderkerk en meusek in het Gelderse Aalst.

Even talrijk zijn in Vlaanderen de varianten van meezje. Van meuzje (Roeselare), meuzie (Oudenaarde) tot meuze in Herne, Vlaams-Brabant.

Boeiend dat zo’n dialectwoord dus veel breder verspreid is dan je eerst zou denken.

