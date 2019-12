Cultuurnieuws

Stadsproject Matthäus Passion Het koor Toonkunst Rotterdam voerde op 22 april 1870 voor de eerste keer Bachs Matthäus Passion in Nederland uit. Om dit jubileum precies 150 jaar later te herdenken, heeft dit oudste oratoriumkoor van ons land een groot stadsproject gelanceerd. Het doel: zo veel mogelijk mensen in Rotterdam en Almere kennis laten maken met dit meesterwerk. Dat gebeurt onder meer met een Meezing-Matthäus, waar kinderen vanaf januari al voor kunnen oefenen. Verder is er een Ariadag (7 maart in Rotterdam, 15 maart in Almere), waar amateurzangers de solistische delen kunnen zingen. Ook trekt Toonkunst met het werk de wijk in. Van 7 tot 21 maart zijn delen te beluisteren in onder meer bibliotheken en kerken.