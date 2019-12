Lettergrepen: Soldaten-Almanak

Een stokoud boekje gekocht, zo’n aanlokkelijk, grauw, uit de band liggend pareltje, De Christelijke Soldaten-Almanak voor het jaar 1917. Ik was nieuwsgierig gemaakt door het jaartal en doordat iemand de naam S. Greijdanus op het omslag had geschreven. Ooit schreef ik de biografie van de Zwolse gereformeerde romanschrijver J.K. van Eerbeek, schuilnaam van Meindert Boss. In augustus 1917 treinde de 18-jarige Meindert als rekruut naar Leeuwarden. Hij moet deze Almanak in zijn ransel gehad hebben en anders heeft de huisvader van het tijdelijke Christelijk Militair Tehuis, Voorstreek 36 te Leeuwarden, hem er eentje in de hand gedrukt. Had ik het vijftien jaar eerder gevonden, dan had ik het nog kunnen verwerken in mijn boek over Van Eerbeek. Het was mobilisatietijd (1914-1918), op initiatief van de Gereformeerde Jongelingsbond waren er 160 tijdelijke Christelijke Militaire Tehuizen geopend. Daar lag deze Almanak in stapeltjes klaar, daar werden elke dag 400 stuks christelijke dagbladen, 100 kerkelijke bladen en 150 christelijke geïllustreerde bladen verspreid. Het staat allemaal te lezen in dit verrukkelijke boekje, het eerste in zijn soort en volgens mij zonder opvolger.

De medewerkers zijn bijna allemaal gereformeerd. De toonzetting is militant, vroom en niet zonder moralisme. De voormalige tropenarts dr. J.G. Scheurer waarschuwt tegen geslachtsziekten, zonder concreet te worden. ‘Het gif der onzedelijkheid is een smetstof’ en ‘geen orgaan is gevrijwaard van zijn verderfelijke werking’. Na jaren kunnen nog ‘vele krankheden’ ontstaan ‘als gevolg van die ongelukkige stonde’. Menig rekruut zal zich hebben afgevraagd waar dit over ging.

Dominee Van Lummel heeft een preek geleverd over Richteren 3:1-2, ‘Opdat hij hun den krijg leerde’. Oud-generaal Duymaer van Twist schrijft over ‘de noodzakelijkheid eener weermacht’.

Een jaar eerder, met Pasen 1916, wilden vele soldaten geloofsbelijdenis afleggen in hun thuiskerk, maar hun commandanten weigerden vaak verlof, ‘soms onder vloeken’. Dominee J.E. Vonkenberg, de leider van de Gereformeerde Jongelingsbond, had zich toen per telegram via generaal Snijders gewend tot minister Bosboom van Oorlog, en het kwam in orde. De jongens van 1917 wisten nu waar ze recht op hadden.

Uit het Friesch Dagblad nam de Almanak een ernstige waarschuwing tegen kaarten over. Christelijke kaartspelers beweerden: ‘onder dienst, ter verdrijving van doodelijke verveling, moet men niet vragen naar zede, doch naar zonde’.

En bewijs maar eens dat kaarten zonde is! Dat deed de Almanak. Kaarten was een kansspel en daarom ‘niets anders dan de Voorzienigheid van een heilig en almachtig God gaangebruiken tot een spel-des-vermaaks’.

Dr. S. Greijdanus, gereformeerd predikant te Paesens en Moddergat (de latere hoogleraar aan de Theologische Hogeschool in Kampen) schreef een lang stuk over ‘Reizen op Zondag’. Reizen op zondag ging in tegen Gods gebod, betoogde hij en hij riep de militairen op het voorbeeld van Daniëls vrienden te volgen, die weigerden te knielen voor het afgodsbeeld. ‘Wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt.’

Eén artikel lijkt in deze Almanak verdwaald te zijn, over ‘het Roomsche gevaar’. Kunnen de protestantse soldaten daar wel tegen, in hun zuidelijke grensplaatsen? De onbekende schrijver doet er luchtig over en prijst ‘de belangelooze gulheid in Roomsche streken’. Bovendien: ‘Rome belijdt met ons God Drieëenig. Rome houdt vast aan de 12 artikelen.’ De grote stad en de eenzaamheid zijn veel grotere gevaren. ‘Al dat gewurm over Roomsch en nog eens Roomsch is de moeite van het aankijken niet waard.’

De kritische rekruut Meindert Boss zal in elk geval dit stuk met genoegen gelezen hebben. Al in 1917 rammelde hij van binnenuit aan de poort van de gereformeerde wereld.