Kerstverhaal: Verdronken ster

'Ik vond het wel fijn', appte ik gelijk terug.

'Ja ik ook, maar denk gewoon dat het fout is.'

'Hoe kan liefde nu fout zijn?'

'Even bellen?' vroeg ze.

'Nee, ik ben nu niet alleen. Over een half uur loop ik even naar mijn moeder.’

'Ok, probeer ik dan nog even. Dan zit ik in de auto, moet nog even naar de winkel. Misschien zie ik je nog wel lopen. De winkel zit schuin tegenover het tehuis waar je moeder zit. Dus wie weet. En anders bel ik je. Tot straks.' Deze keer geen hartje erbij.

Ik keek voor me uit, terwijl de laptop op mijn schoot op schermbeveiliging sprong. Op het scherm verschenen de sneeuwvlokken zoals je die ziet als je met je auto in een fikse sneeuwbui rijdt. Ik zag ze niet, maar dacht aan vanmiddag.

Het halfuurtje met Ellie in het magazijn. Hoe we van een knuffel naar een vrijpartij waren gegaan. Hoe handen en benen ineens een eigen leven schenen te leiden. Waar hoofden elkaar zochten en monden elkaar vonden. Natte kussen uitgewisseld werden. Waar ogen niet alleen keken, maar ook echt zagen.

Ik wist nog hoe ik over haar schouder de heftruck had gezien waar ze tegenaan stond. Stom genoeg had ik, terwijl mijn handen haar middel vast hadden en zij mij in m'n nek zoende, ineens bedacht dat ik deze voor het eind van het jaar moest inruilen. Jammer om straks zo veel geld naar de belasting te brengen en op oud materiaal door het magazijn te rijden, bedacht ik.

Nu een paar uur later moest ik grinniken om de gedachte. Nou ja, niet zozeer de gedachte als wel het tijdstip waarop.

'Wat zit jij te lachen?', klonk de stem van Moniek van de andere kant van de kamer. Ze zat zelf achter haar eigen laptop. Waarschijnlijk haar favoriete serie op Netflix te bekijken.

De laatste tijd deed ze dat veel. Na het eten, maar vaker en langer nog aan het eind van de avond. Niet zelden dat ik aan het eind van de avond thuis kwam en, in plaats van een lege kamer, haar nog op de bank aantrof. Met koptelefoon en laptop.

'Ha ja, schoot me ineens te binnen dat ik dit jaar zo veel verdiend heb dat we onze heftruck gewoon moeten inruilen. Niet alleen omdat-ie aan vervanging toe is, maar meer nog omdat er zo veel geld is binnengekomen dat we alles vervangen wat enigszins aan vervanging toe is. Wie had ooit kunnen bedenken dat we hier aan zouden komen.'

Het laatste was geen vraag, maar meer een vaststelling. Moniek glimlachte flauwtjes en boog zich weer over haar scherm.

***

Ik zag voor me hoe we ooit begonnen waren. Met ons tweeën hadden we het bedrijf van de grond getild. Ons enthousiasme had ons de eerste jaren erdoor geholpen. Gek genoeg hadden we voldoende tijd over gehouden om leuke dingen te doen.

Het wandelweekend op Texel, een weekje in de Ardennen waar we het huis niet eens uitgekomen waren. Het was raar om te bedenken hoe we altijd genoeg aan elkaar hadden gehad. Nooit was ik op zoek geweest naar iets of iemand naast Moniek.

Tot afgelopen herfst. De gezamenlijke vakantie met Han en Ellie in Schotland. Voor het eerst met zijn vieren op stap. Al jaren hadden we het erover gehad. Eindelijk was het ervan gekomen.

Op de ferry van IJmuiden naar Newcastle was het begonnen. Nadat we de Landcruiser van Han onderdeks hadden geparkeerd, waren we naar onze hut gegaan. Han, de organisator en planner, had die geregeld.

'Het is maar voor één nachtje, dus lekker met z'n vieren bij elkaar', zei hij. 'Slapen doen we waarschijnlijk toch niet veel. Er is van alles te beleven op zo'n boot.'

Terwijl we ons installeerden, gaf Moniek aan dat ze nog een paar mailtjes wilde wegwerken en dan helemaal klaar voor de vakantie was.

Hierop zei Han dat hij toe was aan zijn uitgestelde middagdutje; het was inmiddels al tegen zessen. 'Nou, dan gaan broer en zus lekker hun eigen ding doen, hier in de hut. Kunnen wij de boot verkennen, Carel.' Lachend keek mijn schoonzus me aan.

'Is helemaal goed. Ik trek wel even een trui aan, het is koud op het dek, merkte ik.'

'Niet te casual, hè. Ik wil ook nog even met je naar het Grand Café. En je weet dat ik van mannen houd die strak in het pak zitten.' Het klonk plagend, maar ik wist dat er een kern van waarheid in zat.

Ellie reageerde altijd op een nieuw pak van me. Ze moest er altijd even aan zitten, de stof voelen en een denkbeeldig pluisje wegvegen. Niemand vond dit vreemd of zocht hier iets achter; zo was Ellie.

'Ha, dan heb je pech. Ik kan eindelijk mijn ouwe kloffie eens aan.' Ik opende mijn koffer, de kleine die ik meegenomen had naar deze hut, en haalde er een dikke coltrui uit. Deze schoot ik aan en draaide me om naar Ellie.

'Ik ben er klaar voor', zei ik met een grijns.

Han was al op zijn bed gedoken; de onderste van een hoogslaper. 'Veel plezier jullie, neem je tijd; ik ben nog wel even bezig', zei Moniek terwijl ze haar laptop installeerde op een piepkleine tafeltje voor een rond raampje dat uitkeek over een groot parkeerterrein vol met vrachtwagens.

***

Een half uurtje en een stuk of vijf gangen en even zoveel trappen verder zaten we aan de bar van het door Ellie al genoemde Grand Café. Er waren meer gasten die hier hun overtocht begonnen, zag ik. Alle tafeltjes waren bezet en ook aan de bar was het een drukte van belang. In een hoek vonden we nog een krukje dat vrij was. Ellie wilde per se dat ik ging zitten. Zelf stond ze liever, gaf ze aan.

Na een paar handgebaren richting de barkeeper lukte het ons twee witte wijn te bestellen. Even later klonk ik op een mooie vakantie.

Ellie keek me aan en zei: 'Niet een mooie maar ook een spannende, hoop ik.'

'Ja, Schotland kan spannend zijn. Niet alleen wat het weer maar ook wat de natuur betreft. We hebben een paar mooie wandelpaadjes in het hooggebergte op de planning staan. Dat wordt meer klimmen dan wandelen.'

'Dat bedoel ik niet', zei ze terwijl ze me nu wat gespannen aankeek.

'O, wat bedoel je dan?'

'Heb je niet in de gaten dat Han de laatste tijd alleen nog maar met zijn werk bezig is? Dat er helemaal geen tijd meer voor ons tweeën overblijft? Zeker nu de kinderen het huis uit zijn, lijkt hij elke avond te vullen met kerkenraadswerk of hij zit op de schietbaan. Geen avond is hij thuis en als hij er al een keer is, zit-ie de hele avond op zijn kantoor administratie te doen. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Je wilt niet weten hoe saai mijn leven is geworden. Ik gun mezelf deze vakantie nog. En als dat niets wordt, dan ga ik.' Verbeten kwam die laatste zin eruit.

'Ellie!', zei ik geschrokken. 'Meen je echt wat je zegt? Ja, natuurlijk meen je dat. Sorry, maar ik had geen flauw idee. Weet Moniek er wel van? Wat erg dat het al zover is gekomen!' Ik meende wat ik zei. Han en Ellie waren niet alleen familie, maar meer nog onze beste vrienden. Altijd geweest ook. Han was altijd mijn beste vriend geweest zoals Moniek de beste vriendin van Ellie was. We trokken al jaren met z'n vieren op voordat we getrouwd waren. En nu dit!

Ellie lachte flauwtjes, ze was wat rood aangelopen. 'Nee, geen sorry nodig. Wij hadden ook al eerder wat kunnen zeggen. Maar weet je wat zo stom is? Han heeft niet eens in de gaten dat het zo slecht gaat tussen ons. Als ik er wat van zeg, dan geeft-ie terug dat hij van me houdt. Daar is niet tegen in te gaan. Hij denkt dat het allemaal goed is als je weet dat je ergens van elkaar houdt. Nergens bedenkt hij dat daar ook warmte en aandacht en aanwezigheid voor nodig is.' Ze huilde nu zachtjes.

Ik sloeg een arm om haar heen en trok haar wat tegen me aan. Ik schrok toen ze zich helemaal tegen me aan duwde en bijna in me kroop.

Automatisch sloeg ik nu ook mijn andere arm om haar heen. Zo stonden we zeker een volle minuut. Toen, alsof we het afgesproken hadden, deden we gelijktijdig een stap terug. Even keken we elkaar aan. In haar ogen zag ik dat ook zij de vonk gevoeld had.

'Kom, neem een slok. Daar ben je wel aan toe.' Ik gaf haar het glas aan.

Zo waren we de vakantie ingerold. Dit begin was wel tekenend geweest. Hoe mooi Schotland ook was – we maakten hele gave dagtochten en overnachtten in prachtige Schotse herbergen – tussen Han en Ellie kwam het niet goed. De avonden en de gezamenlijke maaltijden waren gezellig. Maar de momenten dat we als stellen iets deden, merkten we de verkoeling tussen hen. Ook Moniek viel het op. Samen besloten we het aan hen over te laten om ons er wel of niet in mee te nemen.

Het voelde raar om Moniek niets te vertellen over het moment bij de bar op de ferry. Aan de andere kant had ik geen zin in gedoe en vond het ook wel wat gênant voor Ellie. Het was haar probleem en dus ook aan haar om ons deelgenoot te maken.

Ik betrapte me erop dat ik sinds onze omhelzing aan de bar anders naar Ellie was gaan kijken. In mijn gedachten was ik nu regelmatig met haar bezig. Ik zag haar ineens als een mooie en aantrekkelijke vrouw.

Op een of andere manier werkte het van twee kanten. Steeds meer en vaker zochten we elkaar op. Als we met ons vieren op stap gingen, zochten we zelfs elkaars fysieke nabijheid. Ik kon zelfs bedenken dat ik haar al veel langer erg leuk vond. Terugdenkend hadden we al jaren elkaars gezelschap gezocht.

***

Inmiddels zagen we elkaar bijna dagelijks. Vaak kwam Ellie tegen lunchtijd of aan het eind van de dag even bij me op kantoor. Tot nu toe was het bij een bakje koffie of thee gebleven. Samen met haar zijn was fijn. We konden het overal over hebben. We voelden dat we uren met elkaar konden praten.

En nu vanmiddag. Ellie appte me met de vraag of ik even tijd had. Toen ik antwoordde dat ik dat voor haar altijd had, gaf ze terug dat ze met een half uurtje voor de deur stond.

Ze appte er tussen haakjes achter 'de achterdeur van het magazijn'.

Ik stelde geen vragen meer maar liep achteren. Ik zorgde dat het magazijn leeg was en de achterdeur, die in de roldeur zat, haalde ik van het slot.

Ergens wist ik dat dit het moment zou zijn, waar de geschiedenis bij de bar op de ferry zich zou herhalen. Nergens voelde ik weerstand of een gevoel alsof ik iets fout deed.

Ze appte twintig minuten later: 'Ik ben er'.

Ik deed de deur open en liet haar binnen. Ellie keek me even aan en kwam naar me toe.

Een paar seconden later lagen we in elkaars armen.

Na een uurtje waarin we meer dan elkaars armen ervaren hadden, vertrok ze.

***

Ik keek naar Moniek en zei: 'Ik ga nog even naar mijn moeder.' Ze keek even op, knikte en boog zich weer over haar laptop.

Ik schoot in mijn schoenen en trok mijn jas aan. Even later trok ik de voordeur achter me dicht en ging op weg naar het verzorgingshuis, een kilometer verderop.

Soms kon ik mij echt afvragen wat ik nog bij haar deed. Ze herkende me meestal niet. Als ze het wel deed, dacht ze dat ik haar man was. Pa was al jaren geleden overleden. Vaak liet ik het zo, het had weinig zin mijn moeder tegen te spreken. Ze leefde in haar eigen wereld.

Nu had ik er behoefte aan om haar te zien. Met mijn kraag omhoog, het was koud, liep ik met voorzichtige pas langs de straat. Er was sneeuw gevallen vandaag en onze straat was te onbelangrijk om gestrooid te worden.

In de bevroren sloot naast de weg stonden kerstbomen. Kleine boompjes die door de buurt elk jaar om de paar honderd meter in het water geplaatst werden. Ze zaten met een ketting vast aan een anker waardoor ze normaal gesproken wat heen en weer dobberden. Nu zaten ze bewegingsloos in het ijs. Een laagje sneeuw op het ijs maakte het winterse plaatje helemaal af.

Dit jaar stond de mooiste boom net naast de ingang van het verzorgingshuis. Hij was geknipt in de vorm van een ster. Geen opsmuk of versiering, hij was alleen maar boom. Het leek ook wel of hij meer boven de sneeuw dreef dan dat hij in het ijs vast zat. Bij het tehuis moest ik via een bruggetje het water over. Even bleef ik boven op het bruggetje staan kijken naar deze boom.

***

Net als ik verder wil lopen, hoor ik een auto aankomen. Aan het geluid te horen is het de sportauto van Ellie. Ze heeft me, denk ik, gezien. Ik draai me om en zie haar aankomen en bijsturen om op dit bruggetje naast me te stoppen. Maar in plaats van te remmen geeft ze gas bij. Heel veel gas. Er moet iets fout gegaan zijn, bedenk ik als ik opzij spring.

Met een knal boort zij zich in het stenen muurtje naast me. Vervolgens voor ik iets kan doen, zie ik de auto in een soort vertraagde beweging over de kop schieten en het ijs opduiken naast de brug.

Ik ren naar de zijkant en zie hoe de auto bovenop de kerstboom is terechtgekomen en nu op zijn kop door het ijs is gezakt. De auto loopt vol met water.

Vanuit het verzorgingshuis komen mensen naar buiten hollen. ‘Bel 112! Auto in het water en er zit nog iemand in!’, schreeuw ik, terwijl ik me via de zijkant van de brug op het ijs laat vallen. Het kraakt en breekt gelijk. Gelukkig is het water hier niet diep, ik sta er ongeveer tot aan mijn middel in. Ik trek mezelf vooruit over het ijs dat telkens breekt als ik een stap zet.

Net zolang tot ik bij de auto ben, die inmiddels helemaal stil ligt. Alleen een voorwiel draait nog traag in het rond.

Ik buk bij de kant waar ik het stuur vermoed. Wat ik ook doe, ik krijg het portier niet open. Blijkbaar is de bovenkant al een stukje in de modder gezakt en zit daardoor de deur muurvast. Dan hoor ik een gebonk en geklop, even later komt er een arm omhoog, ik pak die vast en begin eraan te trekken. Aan de arm zit een hand waar nog een oranje reddingshamertje in zit. Niet veel later heb ik Ellie, zij is het, op de kant.

Inmiddels hoor ik sirenes in de verte, die steeds dichterbij komen.

Uit het verzorgingshuis komen er nu ook mensen met ladders en dekens. Pas nu ik op de kant zit, voel ik hoe koud ik ben.

Elly wordt door iemand anders uit mijn armen genomen en op een deken gelegd. Ik kniel naast haar hoofd waar een grote wond aan de zijkant zit.

Even slaat ze de ogen open, kijkt me aan en zegt iets. Ik kan haar niet verstaan en buig me over haar neer.

‘Sorry Carel ... ik wilde je ... verrassen. Er ging ... fout.

’Sstt Ellie, stil maar. Het komt allemaal goed.’

Inmiddels draait de eerste ambulance met een scherpe bocht het bruggetje op. Met direct erachter een brandweerwagen, die aan de weg blijft staan en waar aan alle kanten de manschappen uitspringen.

‘Nee, het … niet goed.’ Ze praat nu in korte zinnen. Elk woord kost haar moeite. ‘Ik ga ... blijf jij.’ Ze hapte naar adem. ‘Is beter zo … maar … wacht niet ... ik hield van … Han…. en van jou … hou van Moniek, jij … Het is … goed … o God … sorry … Jezus.’

Ik zie haar ogen wegdraaien. Ze snikt nog een keer en dan valt haar hoofd achterover.

Verdwaasd kijk ik om me heen. Alles staat stil. Zelfs de hollende brandweermensen en de ambulance-chauffeur en de verpleegkundige. Het lijkt of de wereld stopt met draaien.

***

Later zit ik met een deken om me heen achterin de ambulance. Toen ik vertelde dat ik aan het begin van de straat woonde en best naar huis kon, belden ze voor me naar huis en boden ze aan te wachten tot zij me op zou komen halen.

Niet lang hierna staat Moniek naast me met een betraand gezicht.

‘Is Ellie ...’, begint ze.

Ik kijk haar aan en schud mijn hoofd.

‘O Carel, hoe moet dat nu met jou?’ Ze heeft het niet over Han, maar over mij! Weer kijk ik haar aan en zie in haar ogen dat ze allang alles weet.

‘Moniek ...’

‘Stil maar, ik zal niet zeggen dat alles nu goed is. Maar ik heb het gezien. Ook gezien hoe de dingen gegaan zijn. Nee, ik weet het. Dat is geen excuus. Misschien helpt het als ik je vertel dat toen jij minder van mij hield, ik gewoon dubbel ben gaan liefhebben. Ik dacht dat wat door verwijdering ontstaat, alleen maar kan helen door liefde.’ Ze huilt.

Ik huil nu ook en neem haar in mijn armen. Over haar schouder zie ik hoe de brandweer de auto uit het water takelt. Langzaam wordt die helemaal naar de kant gesleept tot die in de wegberm ligt. Nog steeds op de kop.

Op de plek waar hij in het water had gelegen, komt de kerstboom weer naar boven. Hij heeft blijkbaar onder de auto gezeten. Nu staat-ie weer helemaal rechtop.

Zelfs de vorm van de ster is nog heel. Zachtjes zweeft deze weer boven het water. ■