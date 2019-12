Muziekrecensie: Mirrors Don‘t Lie is eerlijk als goud

In 2018 had het Nederlands Dagblad een portret van Oscar Benton, de zanger van ‘Bensonhurst Blues’ die gelouterd aan een zoveelste jeugd begon, de stem onverschrokken gelaagd. Onmisbare man achter hem was en is Johnny Laporte, bluesmuzikant van den beginne. Hij schreef de teksten en maakte de muziek voor een gloednieuwe cd van beide heren, met als motto een citaat van jazzmuzikant Miles Davis: ‘Speel geen ouwe meuk na, schep je eigen oeuvre.’ De titelsong is dus niet die van Merle Haggard. Het nieuwe materiaal leidt tot een aangenaam uur met veertien songs die er wezen mogen. De teksten grijpen terug op levenservaringen van recente datum en lang geleden. Oscar Benton wordt nog steeds als een koning ontvangen in oostelijk Europa, vandaar de song ‘Saint Petersburg Cries’. Er is humor in ‘Don'T Take Me To The Gym, Jim’; dat is geheel waar, want het enige gewicht dat Benton heft, is het glas. Optreden was er voorlopig niet bij, Benton belandde vlak na de release van deze plaat met hartproblemen in het ziekenhuis. Overleven bleef het parool. Ook mooi zijn ‘No Hunger No Fear’, ‘When We Don’t Breathe’ en ‘You Told Me’.