Filosofe Alicja Gescinska: 'Wegkijken kan ik niet'

In de politiek kies je niet wanneer het jouw moment is, het moment kiest jou. Voor Alicja Gescinska was het ruim een jaar geleden zover. Collega-filosoof Dirk Verhofstadt aan de lijn, zijn broer Guy wilde haar spreken. Of ze bij de Europese parlementsverkiezingen in mei op de lijst van de Open VLD wilde staan. Niet als lijstduwer, maar op de derde plaats. De kans was dus groot dat ze in Brussel en Straatsburg kon aanschuiven. Dat ze geen lid van de Vlaams-liberale partij was, vormde geen enkel probleem. Dat hoefde ze ook niet te worden. Gescinska twijfelde, haar zus was ziek, haar gezin had haar nodig. Maar ze besloot te springen, schrijft ze in het essay waarin ze terugkijkt op haar politieke avontuur. Dat even abrupt eindigde als het begon, want ze wist geen zetel te veroveren.

U had ook gewoon door kunnen gaan met boeken en opiniestukken schrijven.

‘Dat had alleen gekund als ik niet gevraagd was. Ik vergelijk het in mijn boek met een kind dat verdrinkt. Wanneer je dat ziet gebeuren, spring je. Maar je gaat niet lopen zoeken of er ergens een kind verdrinkt om te kijken of je de held uit kunt hangen. Ik had er misschien liever niet gestaan, zodat ik gewoon mijn stukken kon blijven schrijven. Maar ik kon niet met een glas champagne in mijn zetel blijven zitten.’

Want bij elk woord dat wordt geschreven, tijdens elke politieke onderhandeling die wordt gevoerd, komen mensen om. Wie daar iets aan wil doen, zal moeten handelen, vindt Gescinska. Politiek gaat voor haar over leven en dood. Net als bij de Poolse dichteres Wisława Szymborska, die ze citeert aan het begin van haar boek. ‘Wegkijken kon dus niet. Maar ik hoefde niet in dat parlement omdat ik niets anders had, zoals bij sommige politici het geval is. Daarom denk ik dat het een deugd is om de macht te geven aan mensen die het best kunnen missen.’

Waar komt dit sterke verantwoordelijkheidsgevoel vandaan?

‘Ik weet het niet.’ Ze slaakt een diepe zucht. ‘Veel mensen denken dat het komt door mijn afkomst. We hadden het niet breed in Warschau. Het speelt vast mee, maar dat is niet de reden. Mijn man heeft het ook, terwijl hij niet in armoede is opgegroeid. Het is niet zo dat je miserie meegemaakt moet hebben, voor je er iets aan kunt doen. Ik vraag me soms af waarom ik mezelf het lot van onbekende mensen aantrek. Want is dat fijn? Nee. Het is ook niet zo dat ik eens goed op het leven heb gereflecteerd en heb besloten dat het moreel verhevener is om zo in het leven te staan. Het is geen keuze. Ik zou daarom wel eens weten hoe het voelt om een dikke egoïst te zijn, want mij lukt het niet.’

Zou het niet veel beter voor de wereld zijn als iedereen zo’n gevoel had?

‘Voor de wereld, ja. Maar ik raad het niemand aan. Ik zeg dus ook niet dat iedereen met zo’n geweten rond moet lopen en op een politieke lijst moet gaan staan. Wat ik wel merk is dat mensen het niet graag hebben dat ze in hun geweten worden aangesproken. De wereld rondom ons is gebrekkig. Door menselijk lijden, door ziektes, door mensen die een ander laten lijden. Uit dat gebrek van de medemens ontstaat de plicht in de mens. Als je ziet dat iemand lijdt, wordt er een moreel appèl op je gedaan. Wanneer er een kind verdrinkt en mensen lopen gewoon verder, vinden we dat een hele akelige reactie en veroordelen we dat. We worden tot mens gemaakt als we het gebrek in onze medemens zien en hierop reageren.’

Gescinska woont met haar man en drie kinderen in een dorpje dat vlakbij Nederlandse grens ligt. Een rustige plaats, met veel groen. We zitten aan de keukentafel, achter haar staat op een icoon waarop Jezus aan het kruis is te zien. ‘Een kunstwerk van mijn moeder. Zelf ben ik niet gelovig, al ben ik wel katholiek opgevoed. Of het christendom me inspireert? Ik denk dat een waarde als naastenliefde niet per se christelijk is. Het hoort bij de mens en wordt uitgedrukt in een religie. Maar het is natuurlijk wel zo dat het christendom mij heeft gestempeld door het continent waar ik woon. Dat mensen zich hier soms voor schamen, snap ik niet. Zoals ik het ook niet snap dat mensen elke vorm van schuld verwerpen. Zo van: het christendom gooien we overboord, dus al die schuldgevoelens ook. Maar dat kan helemaal niet. Het feit dat we ons schuldig kunnen voelen, dat we boete kunnen doen, zorgt ervoor dat we met elkaar kunnen samenleven. Wij zijn morele wezens. Dat is geen keuze, het is niet aangeleerd, het hoort bij het mens-zijn dat je in actie komt wanneer de blik van de ander je door de ziel snijdt.’

U stond op de lijst van een liberale partij, maar klinkt veel idealistischer dan we van liberale politici in Nederland gewend zijn.

‘Ik stond inderdaad op die lijst ja, maar als onafhankelijk persoon. Dat vind ik belangrijk om te benadrukken en het zegt iets over het liberalisme. Want dat is veel breder dan partijen die bekendstaan als liberaal. Het is heel jammer dat we denken dat het liberalisme samenvalt met de de Open VLD, D66 of de VVD. Het is natuurlijk wel zo dat het erg lastig was geweest als ik tegen elke vorm van Europese samenwerking zou zijn. Je moet als kiezer niet op een partij stemmen, maar op een politicus in wie je vertrouwen hebt. Tijdens de campagne kwam ik mensen tegen die zeiden: ik zou graag op u stemmen, maar ik ben een groene, ziet u. Maar de partij gaat niets voor u doen! Dat doen de individuen binnen een partij. Zij komen voor je rechten op. Elke partij heeft rotte appels en goede mensen. Misschien doet het er daarom helemaal niet toe bij welke partij een politicus hoort. Het gaat om iemands morele kompas.’

Hoe zou u vanuit dit gezichtspunt de vluchtelingencrisis aanpakken?

‘Een goede politicus danst niet naar de pijpen van het volk, je moet stelling durven nemen, ook wanneer niet iedereen het kan volgen. Maar wat ik gedaan had? Ik had in ieder geval uitgelegd dat het aanpakken van deze crisis niet betekent dat de welvaartsstaat verdwijnt. De meeste mensen begrijpen best dat er iets moet gebeuren en dat je niet zomaar 20.000 kinderen zonder ouders door Europa kunt laten zwerven.’

In de politiek gaat het vaak om het compromis.

Gescinska veert op, slaat op tafel. ‘Compromissen sluiten is samenleven, daar is niets mis mee. Sommige mensen denken blijkbaar dat een filosoof alleen maar bezig is het met het schone, het tijdloze en het ideale terwijl een politicus maar wat loopt te ploeteren met de realiteit. Beide voorstellingen kloppen niet. Want als een filosoof de voeling met de werkelijkheid verliest, gaat er iets niet goed. Ik maak me daarom echt kwaad op mensen die zich te goed voelen voor de politiek. Onder schrijvers is ook sprake van compromissen, je weet precies door wie je een boek moet laten recenseren. Terwijl er in de politiek veel idealisme is. Filosofen en politici hebben elkaar nodig, abstracte ideeën krijgen vorm in de werkelijkheid. Het grootste verschil is de tijd. Een politicus moet binnen een paar dagen beslissen, een filosoof heeft veel langer de tijd om de zaak van verschillende kanten te bekijken.’

Politiek idealen zijn mooi, maar deze krijgen wel te maken met fractiediscipline en stroperige processen in het Europarlement.

‘Ik denk dat er nergens zo weinig fractiediscipline is als in het Europees Parlement. Want de meeste dossiers zijn toekomstgericht. Hier worden de krijtlijnen uitgezet en ga je niet steeds naar de partijleider bellen om te vragen hoe het moet. Het is het mooist denkbare parlement voor een politicus. Ik zeg niet dat je er altijd en overal de ruimte krijgt, maar ik had bijvoorbeeld heel graag nagedacht over de toekomst van kunstmatige intelligentie. Natuurlijk, het Europees Parlement heeft z’n beperkingen. Ik snap dat mensen dat een probleem vinden. Maar dat het traag gaat, is geen reden om te zeggen dat het niet vooruit gaat en al helemaal geen reden om het dan maar links te laten liggen.’ Een diepe zucht volgt. ‘Dat je in Brussel of Straatsburg niets klaar kunt spelen, is echt een misvatting.’

U bent uiteindelijk niet gekozen. Was u teleurgesteld?

‘Ja en nee. Ik ben op de lijst gaan staan omdat ik echt mee wilde denken. Ik denk dat ik de juiste leeftijd en energie daarvoor heb. Als ik nu zie dat sommige mensen maar een beetje aan het uitbollen zijn in het Europarlement of het naast een andere baan doen, ergert me dat. Want daarvoor zit je er niet. Wanneer ik er had gezeten was ik er volledig voor gegaan. Maar ik ben zeker niet ongelukkig nu ik het niet geworden ben. Ik ben juist heel gelukkig dat ik mijn tijd weer kan wijden aan schrijven. Mijn insteek was ook vrij bescheiden. Het verschil maken op een paar dossiers, dat was voor mij genoeg geweest. Een beter netwerk van nachttreinen, een groener beleid, meer doen voor vermiste kinderen. Tijdens de hele campagne ben ik niemand tegengekomen die me ook maar één goede reden gaf om daar niet voor te gaan.’

U schrijft dat de belangrijkste strijd in Europa gaat tussen de aanhangers van de liberale democratie en zij die deze verwerpen. Waarom?

‘Populistische partijen in Europa zijn steeds openlijker in hun twijfels over de liberale democratie. Daarom denk ik dat in de komende jaren de strijd niet zal gaan tussen christendemocraten, groenen en liberalen, maar tussen zij die geloven in de rechtsstaat en en democratie en zij die dit niet doen. Vaak zijn partijen die twijfelen aan de liberale democratie, ook erg negatief over de EU. Maar dan denk ik: wat wil je dan? Ik merk dat mensen denken dat het Europese project de bedoeling heeft om ons allemaal hetzelfde te maken. Dat is niet zo, het helpt juist om onszelf te blijven. Zodat we elkaar in verscheidenheid kunnen blijven vinden. Juist die verscheidenheid wordt door nationalisten bedreigd. In het ideale geval is de Europeaan voor mij iemand die niet met de Verlichting dweept, maar verlicht leeft.’

Alicja Gescinska

Alicja Gescinska kwam in 1981 ter wereld in Warschau, maar vertrok in 1988 met haar ouders naar België. Ze promoveerde in 2012 op het denken van Max Scheler en Karel Wojtyla, de latere paus Johannes Paulus II. Ze schreef verschillende boeken. Vanaf 2016 presenteert ze het tv-programma Wanderlust, waarin ze hedendaagse denkers interviewt. In 2019 stond ze op de derde plaats van Europese lijst van de Vlaamse partij Open VLD, maar werd ze niet verkozen. Ze is nu bezig met een biografie van paus Johannes Paulus II.