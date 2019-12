Geregeld: Over Amersfoort, stad aan de Eem

Nu het Nederlands Dagblad zijn draai gevonden heeft in Amersfoort, stad aan de Eem, en ik als forens elke keer via het station naar het kantoor loop, lees ik een gedicht ineens helemaal opnieuw. Ik kende het allang, nam het in 2007 op in de Brandaan van de christelijke poëzie - maar nu pas bekruipt mij een vermoeden over het ontstaan ervan. Het gedicht gaat zo:

Een eenhoorn, wonend aan de eem,

had een identiteitsprobleem.

Waar hij het meeste last van had

was dat hij slechts één hoorn bezat,

wat hij welhaast nog erger vond

dan ’t feit dat hij niet eens bestond.

Natuurlijk is het even spitsvondig als taalvaardig. Laat Rikkert Zuiderveld, want hij is de dichter, niet los rondlopen, want dan krijg je dit soort dingen. In de eerste zin gebeurt alles al: door een eenhoorn te laten wonen aan de eem, zet hij zijn lezer zodanig op het verkeerde been, dat hij hem in de slotzin in een spagaat kan laten zakken. Eenhoorns - die mythische wezens, elegant en ontembaar, die alleen gevangen kunnen worden in de schoot van een maagd - eenhoorns bestaan niet. Zelfs niet aan de eem. Dan valt mijn blik op het monsterlijk lelijke kantoorpand tegenover het station, genaamd ... De Eenhoorn. Heeft Zuiderveld daar het idee vandaan? Zo van: als je een gebouw verzint dat De Eenhoorn heet, verzin dan in elk geval iets moois?