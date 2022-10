Zangeres Lizzo speelt op bijzondere fluit van 200 jaar oud

In 1813 kreeg de vierde president van de Verenigde Staten van Amerika, James Madison, een kristallen fluit cadeau. De fluit bleef tweehonderd jaar goed bewaard. Er werd niet op gespeeld, tot afgelopen week. Die eer was aan zangeres Lizzo.

(beeld anp / The New York Times)

bibliotheek

Popster Lizzo kwam optreden in Washington D.C., de stad van het Witte Huis en het Amerikaanse Congres. De fluit en andere bijzondere voorwerpen uit de Amerikaanse geschiedenis worden bewaard in de bibliotheek van het Amerikaanse Congres. Het hoofd van deze bibliotheek, Carla Hayden, zag op Twitter dat Lizzo naar de stad kwam. Lizzo speelt al van kinds af aan op de fluit, ook in haar nummers en concerten. Daarom stuurde Hayden haar een berichtje over de kristallen fluit van president Madison. Of ze daar niet op wilde spelen? Lizzo antwoordde enthousiast: ‘IK KOM CARLA!’.

Stradivarius

De bibliotheek heeft meer oude muziekinstrumenten, zoals violen van de beroemde..

