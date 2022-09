Hoopjes haren - stadspleinen over de hele wereld liggen er al dagen mee bezaaid. Allemaal naar aanleiding van de dood van een jonge Iraanse vrouw. En de protesten gaan over nog zoveel meer.

Het is een ongewoon beeld, hier op de trappen voor de Vancouver Art Gallery in Canada. Plukken donker haar, verspreid over de treden. Rechts voor een groter hoopje dan links achter. Daar ligt een krantje. De zwart-wit geklede benen en een enkele felle sneaker staan allemaal richting het plein voor de kunstgalerie gericht. Dit is een protest - en niet zomaar een.

Sinds afgelopen weekend komen op de hele wereld vrouwen bij elkaar om te demonstreren. Aanleiding was de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, een jonge Iraanse vrouw die op 14 september door de ze..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .