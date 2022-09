‘Gospel is meer dan muziek, het is een levensstijl’

Bij de presentatie van een tentoonstelling over een muziekgenre kan het natuurlijk niet blijven bij een praatje en een plaatje; daar hoort ook muziek bij. En dus gaf zangeres Shirma Rouse donderdag acte de présence in Museum Catharijneconvent, bij de opening van de nieuwe expositie Gospel. Muzikale reis van kracht en hoop. Uitbundig zong ze het nummer ‘Shackles (Praise You)’ van het Amerikaanse gospelduo Mary Mary, en al zingend nodigde ze de aanwezige journalisten uit om mee te zingen met de terugkerende regel ‘I just want to praise you’. Het kan verkeren.

Bij de expositie is er het nodige te zien, maar uiteraard vooral veel te horen. Een koptelefoon is daarom onontbeerlijk. Gospel is opgebouwd als een tijdreis. We beginne..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .