Musical ‘Charlie and the Chocolate Factory’ is geestig en mysterieus

Charlie and the Chocolate Factory is een heerlijk vermakelijke musical en een ode aan de verbeelding.

Het bekendste kinderboek van Roald Dahl spreekt bijna zestig jaar na verschijning nog altijd zeer tot de verbeelding. Na diverse verfilmingen ging in 2013 in Londen een musicalversie in première van Charlie and the Chocolate Factory. Die is nu ook in Nederland te zien.

Het verhaal trapt af met het jongetje Charlie. Hij leeft samen met zijn moeder en vier stokoude opa’s en oma’s in een gammel, klein huisje. Hij is dol op chocolade, in het bijzonder op de repen van de mysterieuze uitvinder-chocolatier Willy Wonka, maar aangezien het gezin het niet breed heeft, krijgt hij die zelden.

gouden tickets

Op een dag gaat de mare dat Wonka vijf gouden tickets heeft verstopt in zijn chocoladerepen. De vinders ervan krijgen een rondleiding d..

