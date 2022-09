In FOTODOK in Utrecht is een expositie te zien over mentaal welzijn

Mandy Nijhof is een van de kunstenaars die een ruimte vullen op de tentoonstelling Part of me… Shaping Mental Spaces in FOTODOK in Utrecht. ‘Dit is een van de jeugdfoto’s van mij en de persoon die mij misbruikt heeft’, vertelt ze. ‘Hier ben ik vrolijk, onschuldig en naïef, maar dit is ook de leeftijd die ik had waarop het gebeurd is. En de pasfoto is gemaakt toen het al niet goed met me ging. Ik zie de leegte in mijn ogen.’ Haar hele jeugd was ze depressief en dacht ze dat ze gek was. ‘Niemand in mijn familie had aanleg voor depressie.’ De therapeut zei dat het wel goed zou komen als ze een routine had, vrienden zocht, op een sport ging en goed at. Maar dat gebeurde niet. Op haar 22e ging haar relatie uit, kwamen herinneringen b..

